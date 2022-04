Tá acabando: veja como 16º paredão foi formado no BBB 22

Com cada vez menos participantes, as formações de paredão na reta final do BBB 22 estão cada mais complicadas para os brothers. Após a eliminação de Gustavo na noite desta terça-feira (19), uma nova berlinda foi estabelecida. Confira um resumo abaixo:

Douglas já estava emparedado porque foi o último colocado na prova de liderança. A dinâmica começou com o líder Paulo André indicando Eliezer.



Veja os votos da casa:

– Eliezer votou em Pedro Scooby;

– Arthur votou em Pedro Scooby;

– Pedro Scooby votou em Arthur;

– Douglas votou em Pedro Scooby.

Com três votos, Pedro Scooby está emparedado também. Não ocorreu bate e volta.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.