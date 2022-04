Tá rolando? The Weeknd muda letra de música e cita Anitta ao vivo em Festival; assista

Foto: Reprodução / Instagram

O nome da cantora Anitta passou a ser associado ao do cantor The Weeknd após a apresentação do canadense no Coachella, no último domingo (17).

Isso porquê Abel Tesfaye, nome verdadeiro de The Weeknd, substituiu o nome de Selena por Anitta, durante a performance da música ‘Party Monster’.

“Angelina, lips like Angelina. Like Selena, ass shaped like Selena”, em tradução para o português lábios de Angelina e bumbum de Selena. The Weeknd mudou a letra da música “Party Monster” e mencionou Anitta durante sua apresentação no Coachella: “Like Anitta, ass shaped like Anitta” pic.twitter.com/269nNN3nse — Tracklist (@tracklist) April 18, 2022

Para os fãs, todos os indícios levam a crer a Anitta citada seja mesmo a musa de ‘Envolver’. A funkeira, que se apresentou na sexta-feira (15) no Festival, é seguida pelo artista nas redes sociais.

O último post da artista também foi curtido pelo cantor e Anitta foi citada em diversos veículos internacionais como um dos destaques do primeiro dia da festa.

A brasileira ainda esteve na festa do Swedish House Mafia, grupo de DJs com quem The Weeknd colaborou recentemente. “Abel gostou da brasileira em, como samba essa Anitta”, escreveu um internauta. “Será que teremos um feat de The Weeknd e Anitta?”, questionou um fã. “Anitta e The Weeknd, se peguem por favor”, pediu outro. “Se Anitta ficar com The Weeknd ele faz uns 3 CDs pra ela”, brincou uma seguidora da artista.

