Tadeu revela a Natália convite para desfilar no Carnaval; veja reação

Com 83,3% dos votos, Natália deixou o BBB 22 em paredão conta Paulo André e Gustavo durante a noite desta terça-feira (12). Mas, engana-se quem pensa que a designer de unhas está na pior. Tadeu Schmidt fez questão de anunciar ao vivo que ela foi convidada para desfilar na Beija-Flor ainda no Carnaval 2022.

A situação começou após a jovem afirmar que gostaria ter sido menos intensa: “Sei que sou um pouco explosiva, estourada. Mas isso faz parte de mim, me faz ser a mulher que eu sou. Não tem como abandonar a mulher que a vida me formou”, falou.

Tadeu então relembrou que um dos momentos mais marcantes da sister foi quando a escola de samba Beija-Flor visitou a casa do reality. “Ali você mostrou uma alegria, uma paixão contagiante!”, disse.

Ao lado de um dummy, o comunicólogo entregou a bandeira para Natália e fez a revelação. “Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o ‘BBB’. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no carnaval do ano que vem, não. É neste carnaval, que é na semana que vem”, contou.

A mineira não conseguiu esconder a felicidade. “Que honra! Obrigada ‘BBB’, obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso!”, agradeceu.

Assista:

a nat merece muito… a diva vai brilhar na beija-flor pic.twitter.com/SB51lodxt4 — matheus (@whomath) April 13, 2022

