Tadeu Schmidt e Ana Clara se pronunciam sobre acidente de Rodrigo: ”

Durante o fim da edição desta quinta-feira (31) do BBB 22, Tadeu Schmidt se pronunciou sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31). O apresentador afirmou que está torcendo pela recuperação do ex-BBB.

“Agora à noite recebemos a informação de que o nosso querido Rodrigo Mussi, participante do ‘BBB 22’ sofreu um acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado, porém estável. Estamos todos torcendo muito pela recuperação do Rodrigo”, declarou.

Ana Clara também abriu o programa ‘Fora da Casa’, exibido no Globo Play após o reality, falando sobre o ocorrido. “Antes [de começar] eu queria falar com vocês. Como vocês acabaram de assistir o que o Tadeu [Schmidt] falou, as notícias que a gente tem sobre o quadro do Rodrigo é que ele estável. E é claro que nós aqui do GShow assinamos embaixo [da fala do Tadeu] e estamos torcendo muito pela recuperação. Que o Rodrigo se recupere logo e em breve”, falou.

Vale lembrar que Ana Clara e Rodrigo viveram um rápido affair após o empresário deixar o BBB 22.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31). O brother estava sem cinto de segurança no bando de trás de um carro de aplicativo e foi arremessado para fora do carro após a colisão com um caminhão.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.