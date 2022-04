Taís Araujo e Lázaro Ramos ficaram quase dez anos sem trabalhar juntos

Foto: Maurício Fidalgo/Globo

Casados há 17 anos, Lázaro Ramos e Taís Araujo já passaram por muitas coisas juntos. Pais de dois filhos, Maria Antônia e João Vicente, formam um dos casais mais queridos da TV, do teatro e do cinema brasileiro. E sempre foi assim. O que não significa que sempre foi fácil. Os dois estão juntos no filme “Medida Provisória”, em cartaz nos cinemas. O longa, com ela e outros 76 atores no elenco, entre eles os cantores Emicida e Seu Jorge, marca a estreia de Lázaro como diretor de cinema.

Em quase duas décadas de relacionamento amoroso e parceria profissional, os atores já passaram por momentos difíceis para encontrar a melhor forma de trabalhar lado a lado. Inclusive, após uma experiência desgastante ao contracenarem na novela “Cobras & lagartos” (2006) e na peça “O método Grönholm” (2007), os dois chegaram a se separar por oito meses.

Retomada a relação, ambos seguiram caminhos profissionais separados até que, em 2015, decidiram realizar a peça “O topo da montanha”, da dramaturga americana Katori Hall. No mesmo ano, se juntaram ao elenco da série “Mister Brau”. Neste período, Lázaro e Taís gravavam a série à tarde, apresentavam a peça à noite e iam para a casa juntos ao final do dia. O que poderia representar um novo desgaste, acabou gerando um “encaixe”, como descreveu a atriz em entrevista ao programa Roda Viva, em 2021.

Questionado sobre como separar a vida pessoal da profissional durante semanas, às vezes meses, de contato direto, o ator e, agora, cineasta afirma:

— Não separamos, é tudo misturado mesmo. Trabalhamos em casa e também falamos sobre as contas a pagar, sobre os telefonemas que temos que fazer, antes de gravar uma cena, lidamos bem com o caos. Sempre foi assim e não sei explicar como funciona.

Se um dia pensou que não conseguiriam mais trabalhar lado a lado, Taís hoje chega à conclusão de que foi ao lado de Lázaro que conseguiu apresentar alguns de seus principais trabalhos.

— Adoro ser dirigida por ele. E só hoje notei que meus trabalhos mais elogiados foram sob direção dele, que foram “O topo da montanha”, “Falas negras” e agora o “Medida provisória” — aponta a atriz. — Ele consegue tirar de mim outras coisas além do que as pessoas estão acostumadas a ver.

“Medida provisória” é uma adaptação para os cinemas da peça “Namíbia, não!”, de Aldri Anunciação, que foi dirigida por Lázaro Ramos em 2011, sobre dois primos que ficam presos no apartamento em que dividem após o governo decretar uma medida provisória obrigando que todas as pessoas negras sejam deportadas para a África como uma forma de reparação histórica pelo período de escravidão.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias