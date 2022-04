Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que o Portal TalenTI oferece vagas na área de TI para diferentes funções e níveis de senioridade. A plataforma, que é especializada no recrutamento de profissionais da área de tecnologia, conta com mais de 753 postos distribuídos por praticamente todas as regiões do estado de São Paulo.

Há chances para os cargos de arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas pessoas com deficiência e estudantes da área de tecnologia em busca de estágio são bem-vindos no processo seletivo.

Além disso, a consultoria oferece oportunidades para profissionais das áreas administrativa, consultoria e auditoria, bem como com foco em industrial, serviços gerais e operacionais, arquitetura e design, engenharia, dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar seus currículos no site https://portal-talenti.curriculum.com.br. Para localizar a vaga desejada, basta utilizar o buscador disponível no site, mencionando o nome da função pretendida e/ou selecionando o estado de São Paulo.

O processo seletivo é dividido em etapas, sendo que a primeira fase consiste em uma análise curricular, na qual os candidatos com perfil adequado serão encaminhados para a empresa contratante. Esta, por sua vez, pode realizar nova etapa, com entrevista, dinâmicas de grupo e/ou aplicação de testes.

É importante notar que as chances são rotativas, o que significa que todas as vagas estão sujeitas a alteração de quantidade.