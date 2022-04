Tartaruga morre após ficar presa em corda em praia de Ilhéus

Uma tartaruga da espécie cabeçuda morreu encalhada na tarde de terça-feira (12), na Praia do Cristo, em Ilhéus, sul da Bahia.

De acordo com o projeto Amar, que atua no monitoramento e preservação de animais marinhos no sul da Bahia, o animal estava preso em uma corda possivelmente de pesca. Os banhistas tentaram tirar a corda, mas a tartaruga já estava morta.