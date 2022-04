Teatro: história de Irmã Dulce entra em cena em palco no Pelourinho

Foto: divulgação

A história de Irmã Dulce será encenada no espetáculo “A Mulher de Roxo e Outras Histórias da Bahia”, no palco do Espaço Cultural Casa 14, no Pelourinho nos dias 23 e 30 de abril e 07 e 14 de maio, às 19h30.

Os ingressos custam R$ 15 (meia/ estudante) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos no local, nos dias das apresentações, as reservas podem ser feitas pelo número (71) 98631-3242 ou pelo Sympla.

A peça já esteve em cartaz em Salvador, mas dessa vez retorna com a interpretação de Sofia Bonfim e as com as narrações do radialista da Metrópole FM Cláudio Sacramento.

A trama se constrói com outros além de Irmã Dulce como a lenda urbana da Mulher de Roxo, Clarindo Silva, Floripes, Amilton, o tratorista e o feminicida João Estanislau da Silva Lisboa.

A montagem tem o propósito de “fazer um resgate das nossas personalidades e lendas urbanas, e despertar e um novo olhar de pertencimento, pela nossa rica historiografia baiana”, conta Adson Brito, criador da peça.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.