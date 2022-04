Teatro no escuro: projeto cultural para cegos ‘Outro Olhar’ chega a Salvador

Foto: divulgação

O Projeto Cultural que desenvolve o Teatro Cego coloca em cartaz o espetáculo “Outro Olhar” entre os dias 13 e 16 de abril no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba, em Salvador.

Com ingressos gratuitos, distribuídos 1 hora antes de cada espetáculo, a peça terá três sessões por dia, às 16h, 18h e 20h. A distribuição será feita de acordo com a ordem de chegada, através de senhas entregues individualmente.

A trama conta a história de uma empregada doméstica e sua patroa, que passam por um tratamento de câncer. A história se constrói pela diferença entre as classes sociais distantes.

A peça se passará totalmente no escuro, fazendo com que o espectador tenha a experiência completa de assistir com uma perspectiva que aprofunda a sensibilidade do telespectador.

O projeto tem a parceria da ONG Cabelegria, que durante os dias 15 e 16 o receberá doações de cabelo e doará perucas das 14h às 20h. O caminhão ficará na entrada do Memorial da América Latina.

Para receber a doação, todos os pacientes deverão ter em mãos os seguintes documentos: laudo médico, comprovante de quimioterapia, RG e CPF. O cadastro é feito na parte externa do caminhão.

