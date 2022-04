A tecnologia está presente nas empresas em diversos aspectos, por isso, o direcionamento dos fatores tecnológicos na gestão de uma empresa de pequeno porte pode ser um diferencial competitivo.

Tecnologia: obsolência ou oportunidade para a empresa de pequeno porte

É necessário entender do mercado, estudar o comportamento do cliente e saber quais são os fatores externos que impactam diretamente o poder aquisitivo do cliente final. Por isso, a tecnologia na gestão empresarial não é apenas uma necessidade, como também é uma oportunidade de ampliar a sua gestão e atender o fluxo de oferta e demanda atual.

Fatores tecnológicos e a capacidade da marca

O investimento direcionado em fatores tecnológicos pode ser um diferencial para uma empresa. Haja vista que através do direcionamento dos fatores tecnológicos, a empresa pode se antecipar às demandas; evitar investir em projetos obsoletos e ampliar a sua capacidade de atuação no mercado, seja de forma direta ou indireta.

Por meio de um sistema integrado inteligente, a empresa pode ampliar o seu atendimento e direcionar o seu público-alvo para suas melhorias contínuas de forma intangível.

Ampare as ações de marketing digital

Da mesma forma, é possível para a empresa direcionar suas ações de marketing digital e amparar o fluxo de vendas. Por isso, o investimento em tecnologia deve ser considerado quando do escopo do projeto inicial da organização, independentemente do seu nicho de mercado. Sendo assim, é fundamental que o empreendedor analise a viabilidade de otimizar seu fluxo interno e sua capacidade operacional por meio de um sistema ERP inteligente.

Estudos de mercado

Haja vista que a tecnologia pode ajudar a empresa a entender o mercado e direcionar seu fator interno de maneira orgânica; facilitando o lançamento de novos produtos e a conquista de novos clientes. Ademais, a tecnologia impacta diretamente o resultado da empresa no mercado, considerando que o cliente atual possui um perfil ativo e direcionado.

Customização de indicadores

Por isso, é necessário que a tecnologia seja implementada de maneira direcionada desde o surgimento da marca. Dessa forma, é possível obter métricas confiáveis, customizar seus KPIs e entender a viabilidade do seu produto ou serviço na era digital.

Oportunidades e desafios

Uma vez que novas tecnologias trazem novas necessidades; o que pode ser uma grande oportunidade para uma empresa preparada, ao mesmo tempo em que pode ser um caminho à obsolescência para uma marca que não se atualiza. Sendo assim, uma empresa de pequeno porte pode alcançar a liderança na era digital por meio do correto direcionamento de seus fatores tecnológicos.