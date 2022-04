Tecumseh do Brasil anuncia vagas de emprego em São Paulo

A Tecumseh do Brasil, líder em manufatura de compressores herméticos, anuncia novos empregos no estado de São Paulo. As oportunidades são destinadas a profissionais que atendam a todas as exigências da função. Continue acompanhando para mais informações.

Tecumseh do Brasil abre novas oportunidades em São Paulo

Fundada no ano de 1934, a Tecumseh do Brasil é uma referência global em produtos manufaturados. Com sede localizada na cidade de São Carlos, a companhia está disponibilizando novas oportunidades para profissionais que residem no estado de São Paulo e que tenham o perfil profissional exigido na função que pretende atuar.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição:

Banco de Talentos : exclusivo para Pessoas com Deficiência;

: exclusivo para Pessoas com Deficiência; Global Purchasing Manager : superior concluído em áreas relacionadas e inglês fluente;

: superior concluído em áreas relacionadas e inglês fluente; Pesquisador Júnior : superior concluído, inglês avançado, conhecimentos com inversões de frequência, ferramentas de integração contínua, LabVIEW, testes automatizados, análise de requisitos de softwares e experiência em TDD;

: superior concluído, inglês avançado, conhecimentos com inversões de frequência, ferramentas de integração contínua, LabVIEW, testes automatizados, análise de requisitos de softwares e experiência em TDD; Analista de Controladoria: inglês avançado, graduação concluída, experiência em controladoria, Excel avançado, conhecimentos em VBA, Power Bi e ótima comunicação.

Além de salários compatíveis com o mercado de trabalho, a Tecumseh oferece aos contratados diversos benefícios, que podem incluir auxílio fretado, plano médico, participação de lucros, auxílio estacionamento, seguro de vida, desconto em produtos, auxílio farmácia, plano dentário, restaurante interno e vale alimentação.

Veja também: Komatsu divulga NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para fazer parte da companhia Tecumseh do Brasil, os interessados devem possuir os requisitos básicos da função pretendida, além de residir na cidade de São Luís, em São Paulo. As inscrições estão sendo feitas de maneira virtual, através da página de inscrição.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.