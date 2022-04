Teixeira Duarte divulga NOVOS empregos; confira

A Teixeira Duarte, empresa líder em construções e incorporações, está com novas oportunidades de trabalho. A companhia traz cargos para diferentes regiões do país, com benefícios excepcionais. Veja, a seguir, a lista de cargos para atuação!

Teixeira Duarte libera novas vagas de trabalho em diferentes localidades

A Teixeira Duarte, fundada há mais de 100 anos, é uma das maiores empresas no setor econômico português. A companhia é referência na construção e gerenciamento de projetos e empreendimentos. Aqui no Brasil, a Duarte é destaque desde 2006 atuando com incorporações, construções e facilities.

Outro destaque da Teixeira Duarte, é que em todos os seus processos de seleção, a empresa contrata PCDs. Entretanto, alguns dos cargos exigem o inglês obrigatoriamente para preenchimento da vaga.

Confira os cargos disponíveis de acordo com sua região:

Técnico em Edificações e Orçamentos (São Paulo);

Encarregado de Concreto Armado (Kuwait);

Engenheiro Pleno em Segurança do Trabalho (Crateús);

Encarregado de Infraestrutura (Kuwait).

Veja também: Diebold divulga NOVAS vagas de emprego; confira

Como se candidatar

Para conseguir concorrer a um cargo na Teixeira Duarte, o profissional precisa aplicar a candidatura à vaga. Sendo assim, basta acessar o site de participação e selecionar o cargo desejado. Na página, há todos os detalhes das atividades a exercer, benefícios e informações sobre a empresa.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!