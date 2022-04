Telhado de colégio despenca e crianças ficam feridas em Feira de Santana

Foto: Sara Silva/Divulgação

O telhado da Escola Santo Expedito da Associação Comunitária do Parque Lagoa Subaé despencou, na terça-feira (13), e atingiu duas crianças na cidade de Feira de Santana, localizada a 100 km de Salvador. O acidente ocorreu durante a execução de um serviço de cravejamento do telhado da unidade escolar, que é conveniada com a Secretaria Municipal de Educação de Feira. Em nota, a Prefeitura explicou que o carpinteiro se desequilibrou e acabou rompendo parte do telhado. Ao cair, uma das telhas machucou duas crianças que estavam brincando no pátio. As vítimas, de cinco anos, foram encaminhados para Hospital Estadual da Criança, acompanhados pela diretora da escola.

Uma delas teve dois pequenos cortes na cabeça, sem gravidade ou sinal de complicação neurológica. Por precaução, o aluno foi submetido a uma tomografia. A outra criança teve uma contusão no pé e também fez exame de raio X. Ambas estão em observação aguardando os resultados dos exames.

Já o carpinteiro foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento do Governo do Estado, nas proximidades do Hospital Geral Clériston Andrade e já teve alta. Ele foi medicado e não teve nenhuma lesão. O profissional é funcionário da EG Construções, contratada pela Prefeitura para realizar serviços de manutenção nas escolas. A empresa está dando todo o suporte necessário tanto às crianças quanto ao funcionário.

Segundo dados do site Correio, técnicos da Defesa Civil estiveram no local para fazer a vistoria do prédio e a secretária de Educação, professora Anaci Paim, acompanhou a situação.