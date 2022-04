Tendência? Baiano viraliza por conta de ‘chá revelação’ de harmonização facial; veja vídeo

Foto: Reprodução

O baiano Charles Teixeira, de 30 anos, está viralizando na web depois de publicar vídeos do seu ‘chá revelação’ da harmonização facial. O jovem, que vive em Goiânia, inovou levando o médico para divulgar entre os amigos o resultado da sua mudança estética.

O evento aconteceu no dia 25 de março em São Paulo e nas imagens é possível ver a felicidade do operador de sistemas com o novo visual.Charles disse ao g1 que não se importa com as piadas feitas na internet diante do vídeo e se diz “radiante” com a repercussão e, principalmente, com o resultado da harmonização. Ele dirigiu com o marido mais de 13 horas entre Goiânia, cidade onde mora, e São Paulo para fazer o procedimento numa clínica de estética e agora afirma que “está curtindo a fama repentina”.