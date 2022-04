Ternium recebe inscrições para programa de trainee

A Ternium, a maior siderúrgica da América Latina, responsável pela produção de aços especiais com foco no cliente, segurança e respeito ao meio ambiente, recebe inscrições para seu programa de trainee. A companhia, que já investiu 11 bilhões de reais no Brasil e é a maior acionista da Usiminas, principal produtora de aços planos do país, busca durante o ano todo novos talentos para compor sua equipe e atender a uma demanda crescente em diversas áreas.

O Programa trainee da Ternium busca jovens recém-formados, com visão estratégica de negócios e potencial para se tornarem futuros líderes da empresa. O programa tem duração de dois anos, período no qual eles participam de um processo de rotação, que possibilita conhecer outras áreas e setores dentro da empresa.

Embora grande parte das vagas seja voltada para a área de engenheira, podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas em qualquer curso.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como Previdência privada, Programa de Participação nos Resultados (PLR), Plano de Carreira, Convênio com empresas parceiras, Auxílio funeral, Auxílio fretado, Vale alimentação, Assistência odontológica, Assistência médica, Restaurante interno, Programa de treinamentos e Seguro de vida. Eles poderão, ainda, trabalhar na modalidade de regime remoto.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/ternium/jovem-profissional para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que dura durante todo o ano.

No endereço é possível obter mais informações sobre o programa, assim como sobre a companhia.