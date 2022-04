Foto: divulgação

No dia 30 de abril, o Clube dos Oficiais recebe o “Thiago Aquino Sunset” com a participação de Escandurras, Pagode Segredo e O Kannalha. Com um repertório que vai do mais apaixonado ao padodão baiano.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 130 (arena) e R$ 150 (área vip) e podem ser adquiridos no Pida.

