Thiaguinho se declara para Fernanda Souza após atriz assumir romance com outra mulher

A notícia do namoro de Fernanda Souza com Eduarda Porto, amiga de longa data da atriz, pode ter surpreendido alguns dos milhares de seguidores da eterna Mili de Chiquititas, mas algumas pessoas já faziam ideia dessa relação e torciam para dar certo, entre elas o ex-marido de Fernanda, o cantor Thiaguinho.

Momentos após a atriz tornar pública a relação, o pagodeiro declarou seu amor pela ex-companheira, de quem se tornou um grande amigo após o fim do casamento em 2019.

Esta é a primeira vez que ambos estão em um relacionamento público desde o fim do casamento. Enquanto Fernanda vive sua história de amor com Eduarda, o cantor compartilha com os seguidores os momentos de paixão ao lado da ex-BBB, a baiana Carol Peixinho.