Tiago Abravanel rememora desistência no BBB 22: ‘não me arrependo’

Tiago Abravanel voltou a falar sobre o momento em que desistiu do BBB 22 no ‘Altas Horas’ exibido neste sábado (2). O neto de Silvio relatou que não se arrepende de ter entrado no reality, mas que tomou a decisão certa.

“É uma experiência inesquecível, não me arrependo nem um segundo de ter entrado na casa, vivido o que eu vivi, conhecido essas pessoas. Mas ao, mesmo tempo, eu sabia que não me faria bem se eu ficasse mais um pouco. Já que inventaram o botão, apertei”, começou.

O cantor também falou que as atitudes dele dentro da casa afetou os familiares. ” O ‘BBB’ é muito maior do que eu imaginava. Era viciado no programa e pensava ‘imagina, vou entrar, jogar, causar fazer estratégias’. Quando você passa por aquela porta, tudo muda. A energia, a cabeça. É um universo paralelo”, encerrou.

