Tiago Leifert acredita em vitória de Arthur no BBB 22: ‘tranquilamente’

Para Tiago Leifert, o resultado do BBB 22 já está mais do que definido. Durante a tarde deste domingo (24), o apresentador participou de uma live com Casimiro e disse acreditar que Arthur Aguiar será o grande campeão da edição.

“Quem você acha que vai ganhar, Tiago?”, perguntou Casimiro. O ex-apresentador do reality foi direto na resposta: “O campeão? O Arthur vai ganhar tranquilamente, pode ficar sossegado”.

“Tranquilamente, não tem a menor possibilidade. Tá todo mundo contra ele, todas as torcidas. E ele pegou o que? 28%? É o máximo que ele vai pegar. Na hora da final, não divide, não é pra eliminar, é voto para ganhar. Não divide torcida, não tem como. Você tem que somar tudo em cima dele para tirar”, completou Tiago.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias