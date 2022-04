Tiago Leifert anuncia que será narrador dos jogos da Copa do Brasil

Tiago Leifert usou os stories do instagram nesta segunda-feira (18) para dar uma informação para lá de especial. O jornalista anunciou aos seguidores do instagram que narrará os jogos da Copa do Brasil pela plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo.

Ele relatou que será o responsável por comandar as transmissões de 15 jogos da competição nacional, começando nesta quarta (20), às 19h30 (de Brasília) com Juventude e São Paulo, pela terceira fase.

“Isso aí, pessoal! É verdade! Com muito orgulho e alegria venho aqui confirmar que vou narrar 15 jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Vídeo, jogos exclusivos, começando nesta quarta-feira, com Juventude x São Paulo. Cara, que demais!”, revelou o ex-apresentador do BBB.

