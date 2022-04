Timbalada terá primeiro clipe gravado fora do Brasil; saiba onde será

A Timbalada é regional, mas também é mundial e prova disso é que a banda viaja neste sábado (23) para gravar seu primeiro clipe fora do país. Em conversa com o iBahia, Denny Denan, vocalista da banda, adiantou a novidade e confessou estar ansioso para viver essa experiência ao lado do companheiro de banda, Buja Ferreira.