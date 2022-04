Time masculino estreia na ‘Dança dos Famosos’ neste domingo (10)

Foto: Reprodução | TV Globo No ‘Domingão com Huck’ deste domingo, dia 10, o time masculino estreia no palco da ‘Dança dos Famosos’. Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares se apresentam pela primeira vez na competição ao som da pisadinha. No júri artístico, Chay Suede e Letícia Colin são os convidados da semana e contribuem com as suas avaliações ao lado do júri técnico: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. As notas são somadas e acumulam para a próxima rodada.

Na entrevista com o eliminado do ‘BBB 22’, Luciano Huck recebe o influenciador Vitor diCastro. O bate-papo do quadro ‘O Domingão tá Vendo’ é com a ex-sister Eslovênia, que deixou a casa mais vigiada do Brasil no último paredão. Ainda no programa, Luciano prepara uma surpresa para Iran Ferreira, o jovem de Quijingue, interior da Bahia, que ficou conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro.

De passagem pelo Rio de Janeiro, ele acredita que foi convidado para gravar um comercial para uma loja de materiais de construção, quando, na verdade, está dentro dos Estúdios Globo, ao lado do palco do ‘Domingão’.

Conheça as professoras do time masculino da ‘Dança dos Famosos’

A dupla de Douglas Souza é Bia Marques, que tem 26 anos e dança desde os oito. Sobre a primeira apresentação com o jogador de vôlei da seleção brasileira, ela afirma que aposta na essência do atleta. “Preparei uma coreografia que respeita bastante a proposta do estilo musical da semana, mas que também traz a personalidade do Douglas com força. Ele tem uma individualidade que é impossível não se envolver, não tem como não se encantar”, conta.

Já a professora de Gil do Vigor é a bailarina Mayara Rosa. Apaixonada pela dança desde os sete anos de idade, ela revela que preparou uma coreografia diferente para a apresentação. “Quando soube que a minha dupla era o Gil, queria potenciar a pessoa incrível que ele é. A dança a dois sempre tem um lado ‘condutor versus conduzida’, mas trazemos uma proposta de condução compartilhada. A gente brinca com essa relação entre masculino e feminino usando a dança como principal ponto”, explica ela.

Mariana Torres é a parceira do ator Sérgio Menezes na ‘Dança dos Famosos’. Professora de dança de salão há 13 anos, ela elogia a sua dupla na competição: “É um presente trabalhar com ele, muito dedicado e focado. Estamos com uma energia incrível nos ensaios, focados em mostrar a essência do forró e da pisadinha, com elementos de efeito e muita alegria”.

A capixaba Carla Torres faz par com Tierry nesta temporada. Ela afirma que o entrosamento com o cantor é ótimo e que a apresentação tem muita alegria e alguns passos desafiadores. “Apesar desse estilo ser em uma zona de conforto para nós dois, o Tierry está mais acostumado a dançar sozinho. Agora o desafio é em dupla, mas ele está encarando muito bem”, revela.

Gabe Cardoso dança com Vitão. A paranaense fala que já adorava as músicas do cantor e ficou muito feliz com a dupla da competição. “Vocês vão se surpreender com o swing forrozeiro do meu parceiro. Quadril soltinho (risos). Adoro esse estilo musical e as danças a dois, o forró é o que eu mais amo. É um ritmo alegre e contagiante”, conta.

Já a dupla de Xande de Pilares é Lore Improta. Apaixonada pelo pagode baiano, ela afirma que também ama a pisadinha. “É uma dança com muita energia. A coreografia é bem animada, com momentos a dois e separados. O Xande e um parceiro incrível, muito comprometido. Acompanho o trabalho dele há muito tempo e tenho certeza de que ele vai trazer o seu melhor”, elogia.