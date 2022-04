Timemania: veja o resultado do concurso 1773

Apostar em uma loteria que junta futebol, que é uma paixão nacional, e loteria, que também é adorada pelos brasileiros, só tem como dar certo, não é mesmo? Isso você encontra na Timemania, que no dia 14/04/2022 realizou o concurso 1773. Então, se você fez uma fezinha neste concurso, deve estar bem ansioso para descobrir os números sorteados, correto? Então, veja abaixo o resultado do concurso 1773 da Timemania.

Saiba qual foi o resultado do sorteio anterior, o 1772

Antes de descobrir o resultado do concurso 1773 da Timemania, confira o resultado do concurso 1772, que aconteceu no dia 12/04/2022, na terça-feira. A premiação aproximada dos 7 números era de 10 milhões de reais. Então, saiba quais foram os números que saíram e veja também qual foi o time do coração.

17 – 67 – 51- 05- 27 – 79- 48

E o time de coração foi: bola vermelha 51 – Parará – PR

Nenhuma aposta acertou os 7 números, mas 4 apostas conseguiram acertar 6 números e levaram R$47.088,69. Já com 5 acertos, 200 apostas foram ganhadoras do prêmio de R$1.345,39. Com 4 acertos, 4.398 conseguiram R$9,00, e com 3 acertos, 40.711 apostas ganharam R$3,00.

Além disso, mais de 9 mil pessoas acertaram o time do coração e levaram R$7,50.

Concurso 1773 da Timemania. Confira o resultado

O concurso 1773 da Timemania aconteceu no dia 14/04/2022, quinta-feira. O prêmio foi um pouco maior do que o concurso anterior, com aproximadamente 10,5 milhões de reais. Saiba quais foram os números sorteados e descubra se você se tornou um milionário. Confira:

80 – 01 – 75 – 33 – 68 – 77- 16

E o time de coração foi: bola 15 – BRAGANTINO SP

Você sabe como fazer a sua aposta na Timemania?

A cartela da Timemania tem a mesma quantidade de números que uma cartela da aposta da Quina. No entanto, ao fazer essa aposta, você precisa selecionar 10 números dentre os 80 números disponíveis.

Você ganha quando acerta de 3 a 7 números e, também, quando acerta o time do coração.

No entanto, quando você acerta apenas 3 números, a premiação tende a ser baixa, mas quando você consegue cravar os 7 números, dependendo do valor do concurso do dia, você pode até ficar milionário.

Por isso, capriche nas suas apostas porque você tem diversas chances de ganhar um prêmio.

Você pode procurar uma casa lotérica para realizar a sua aposta, basta selecionar um bilhete e marcar a numeração que você deseja com até 10 números e assinalar também o seu time do coração.

Depois, não esqueça de validar a sua aposta efetuando a compra no caixa. É isso que garante que a sua aposta será computada para o sorteio do dia e que também comprovará que você apostou nos números que foram sorteados.

Entretanto, caso esteja um dia extremamente chuvoso e você não queira sair da sua casa, muito menos se estiver debaixo da sua coberta, não se preocupe. Se ainda assim você tem muita vontade de jogar na loteria através da Timemania, é possível realizar a sua aposta de maneira online. Assim você apostará no conforto do seu lar, através do seu computador ou celular, desde que ambos possuam acesso a internet.

Saiba quais são os dias de sorteio da Timemania

Os sorteios da Timemania são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados.

O horário que começa é a partir das 20h e, por isso, é extremamente necessário que você faça as suas apostas no máximo até às 19h. Após isso, não será possível participar do sorteio daquele dia. Sendo assim, fique atento aos dias de sorteio e horários para você não perder o prazo da sua aposta.

Saiba como é possível retirar o seu prêmio

Para fazer a retirada do seu prêmio, depende do quanto você ganhou na sua aposta. Geralmente, quem acerta as numerações mais baixas costuma ganhar um valor menor e, dependendo desse valor, pode ser feita a retirada em uma casa lotérica. Para isso, é necessário que você leve um documento de identificação com foto, CPF e o comprovante do bilhete com os números sorteados.

Caso os valores sejam mais altos, como por exemplo o valor do concurso 1773, quem levar a maior bolada deverá fazer a retirada em uma agência bancária. Para isso, deve dirigir-se a uma Caixa Econômica Federal com identidade, CPF e o comprovante de pagamento do bilhete.

Caso você tenha conseguido o prêmio com a sua aposta no concurso 1773 da Timemania, saiba que, apesar do valor ser alto, existe total sigilo e profissionalismo na retirada do seu prêmio. Além disso, através de uma procuração, você pode optar por outra pessoa fazer todo esse processo burocrático por você. Desta forma, você não será exposto

Esperamos que tenha ganhado no concurso 1773 da Timemania. Caso não tenha sido o vencedor, não se preocupe! Você pode sempre jogar e fazer uma fezinha, afinal, só com constância nas apostas que você aumenta as suas chances de ganhar. Então, boa sorte na próxima!