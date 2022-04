Tiroteio deixa um morto em Mussurunga nesta quarta-feira (6)

Um tiroteio deixou uma pessoa morta em Mussurunga, bairro de Salvador, na manhã desta quarta-feira (6). A situação aconteceu após quatro homens, dois em uma moto e outros dois em um carro, abordarem um outro veículo anunciando assalto. O dono do veículo era um policial militar que reagiu, iniciando a troca de tiros.

Dois suspeitos conseguiram fugir e outros dois foram atingidos. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo foi atingido na perna e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Policiais da 49ª CIPM e do GRAER estiveram no local após receberam informações sobre as trocas de tiro. Os dois homens que conseguiram fugir não foram identificados até o momento.