‘Tô desesperada’, diz Jessilane sobre paredão no BBB 22

Jessilane não consegue conter o nervosismo com o paredão deste domingo (17) no BBB 22. A professora, que disputa a permanência na casa ao lado de Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas, desabafou com o designer sobre o assunto.

“Coração está como?”, perguntou a professora para Eliezer. “Está apertado”, respondeu o brother, que repetiu a pergunta para a amiga. “(Coração) está para explodir já. Tô aqui desesperada”, entregou.

A sister também lamentou o paredão enquanto arrumada a mala mais cedo. “Daqui a pouco vou terminar de arrumar essas aqui de cima. Eu detesto. Para mim, é o mais triste de todos”, declarou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.