Toda franquia dá lucro? – Notícias Concursos

Abrir uma franquia é a vontade de muitas pessoas que desejam investir, pois a franquia conta com alguns serviços já disponíveis por parte do franqueador. Mas, será que toda franquia dá lucro? Quais são os desafios do mercado? Essas são as perguntas que pretendemos responder e discutir neste artigo, com dicas especiais de empreendedorismo!

Será que toda franquia dá lucro?

Mesmo com o cenário econômico de incertezas que o Brasil apresenta, o investimento em franquias ainda é um bom negócio! Em 2021, 2,7% do PIB nacional veio do faturamento das franquias.

Entre as vantagens de se abrir uma franquia, tem-se: modelos prontos de negócios, treinamento interno e oportunidades de negócios. A franqueadora já apresenta para o franqueado o plano de negócios, que representa o passo a passo para desenvolver o seu negócio.

Outra vantagem, é que a empresa já tem uma história e já possui produtos para comercialização que foram testados e aprovados pelo consumidor/cliente.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) afirma que, a cada 100 franqueados, 5 fecham as portas antes dos 2 anos de funcionamento. Mas, nas demais empresas, esse número é cinco vezes maior.

Quais são os principais segmentos de franquias?

A ABF divide as franquias em 11 segmentos:

Alimentação

As franquias de alimentação apresentam facilidade na oferta de serviços e boa receptividade do cliente. O crescimento do mercado está alavancado pela tecnologia, implantação de vendas online e delivery e, dessa forma, muitas novidades estão por vir.

O setor de alimentação possibilita que você atenda diversos subsegmentos como alimentação saudável, fit, fast-food, entre tantos outros.

Construção

O setor de franquias de construção se volta principalmente a realizar pequenas reformas e melhorias, que é o investimento mais realizado por consumidores. Os consumidores começaram a investir na melhoria de suas casas no período da pandemia, pois, com o maior tempo em casa, perceberam o que poderia ser melhorado.

Beleza e estética

O investimento em beleza e estética se justifica pelo motivo de muitas mulheres não abrirem mão de serviços para ficarem sempre bonitas e cuidarem da autoestima! Sendo assim, o setor representa uma parcela significativa do mercado.

Moda e vestuário

Esse setor é o que teve maior alta na quantidade de franquias. A força do setor está em: marcas que democratizam os produtos, produtos com qualidade e preço, vendas online e nas redes sociais e vendas de porta em porta.

Serviços Automotivos

É um setor que tem grande potencial, uma vez que os carros são uma das paixões dos brasileiros. Assim, procuram deixar sempre limpos e conservados.

A demanda por serviços automotivos, reparos, vistorias e limpeza aumenta cada vez mais e, dessa forma, as franquias nesse setor se elevaram consideravelmente.

Como se tornar um franqueado?

Para se tornar um franqueado é preciso construir a ideia de negócio que busca se aprofundar. Inicialmente, é preciso se identificar com o negócio e gostar do setor em que irá trabalhar. Na sequência, você precisa:

Entrar em contato com os franqueadores

Ao entrar em contato com os franqueadores, seja de forma presencial ou online, demonstre os seus objetivos, interesses e seja realista com o valor possível de ser investido, além dos outros gastos necessários. Nesse processo, ambos, franqueado e franqueador, se avaliam mutuamente.

Analise profundamente a COF da franquia

A COF (Circular de Oferta de Franquia), contém todas as informações e pode tirar as dúvidas existentes sobre a franquia e o negócio. Assim, se necessário, busque ajuda profissional de um advogado, contador e profissionais que podem ajudar a entender melhor todos os detalhes da COF, para ver se vale a pena. A COF representa a segurança do franqueado e do franqueador de que tudo está de acordo entre ambos, antes de assinar o contrato.

Conheça a franquia e o setor escolhido

Através da análise do setor e da franquia escolhida, procure experimentar e perceber a necessidade dos clientes em relação à franquia. Analise, também, o seu potencial de permanência nesse setor, e não somente nas expectativas de ganhos.

Pense no seu perfil enquanto franqueado

Pense se suas atitudes conseguem atrair os clientes, além de atender de forma efetiva as demandas internas administrativas. Se atente aos colaboradores, atendimento e, além disso, na padronização de informações.

Essas atitudes geram confiança e fidelidade do cliente para com a sua empresa franqueada.

Por fim, voltamos à pergunta inicial: toda franquia dá lucro? A resposta é sim!

Dessa forma, o lucro da franquia depende mais de seu empenho em fazer dar certo do que da franquia em si! Então, mantenha sempre o seu foco nisso e boa sorte!