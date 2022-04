Tombada? Natália comemora ‘eliminação’ de Arthur Aguiar: ‘Resposta do público’

Natália usou seu depoimento no “raio-x” desta quarta-feira (6) para desabafar após a falsa eliminação de Arthur Aguiar. Sem saber do paredão falso, a sister comemorou a permanência de Linn da Quebrada e Eliezer.

“Tô muito feliz, queria mandar um beijo pra todos vocês e agradecer a galera que votou. Gente, um marco muito importante. Quero mandar um beijo especial pro Arthur. Que o seu caminho seja cheio de luz e sucesso. Você já é explosivo. Mas vou confessar que estou muito feliz com o resultado de ontem,. Queria muito que Lina e Eli ficassem”, disse.

“O Arthur saindo, também, por um lado é uma resposta do público pra gente. A gente não sabe realmente o que aconteceu porque aqui, ao menos vindo de mim, eu sentia ele muito forte no jogo. Eu tinha muito medo. Mas eu tô muito feliz, porque eu sinto que, assim, eu tenho uma oportunidade”, completou.

A designer de unhas finalizou seu momento no confessionário pedindo aos fãs para continuarem votando. “Queria pedir que vocês me ajudem, galera. Quero muito continuar dentro desse jogo. Queria pedir pra vocês mandarem muitas energias positivas, torcerem bastante e me deixarem ficar, gente. Por favor”, encerrou.

Veja o vídeo do momento:

Raio-X de hoje (06/04) ✅ Naty falou sobre o paredão de ontem. Pediu para que mandem boas energias para ela, que torçam por ela e expressou a vontade de permanecer na casa. #BBB22 #TeamNaty ???????? ???? Reprodução: Rede Globo/Globoplay pic.twitter.com/g293XHVc5m — Natália Deodato ???? (@nataliadeodato) April 6, 2022

