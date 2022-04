Top Brands Fashion Group abre NOVOS empregos; confira os cargos

A Top Brands Fashion Group, nacional no segmento da moda, abriu novas vagas de trabalho. A empresa oferece postos como analista, coordenador, gerência e muitos outros. Para ver a lista na íntegra de cargos e localidades, continue a leitura deste artigo.

Top Brands Fashion Group divulgou oportunidades de trabalho em aberto

A Top Brands Fashion Group, idealizada em 1986, foi se consolidando até se tornar uma das maiores empresas de moda do país. O grupo foi a responsável por levantar a Polo Wear, Planet Girls e Hot Point, marcas conhecidas com qualidade em todo estado. Além disso, já são centenas de lojas físicas que empoderam o tamanho da Top Brands, ultrapassando 200 unidades.

Deste modo, a empresa anunciou que está contratando profissionais. Os cargos, por sua vez, trazem benefícios como descontos em produtos, salão de games e refeitório.

Veja o quadro de vagas completo:

Analista em Marketing na Administração (São Paulo);

Gerente em Vendas na Loja Polo Wear (Rio de Janeiro);

Assistente em Seleção e Recrutamento (São Paulo);

Assistente na área de Desenvolvimento e Treinamento (São Paulo);

Coordenador em ecommerce (São Paulo);

Assistente para Seleção e Recrutamento (Jundiaí);

Analista no Planejamento de Produtos (São Paulo);

Analista na área de ecommerce (São Paulo);

Coordenador na área de Marketplace (São Paulo);

Coordenador para Manutenção (Colatina).

Como se candidatar

Para ser selecionado no processo seletivo da Top Brands Fashion Group, o trabalhador terá de se candidatar na página do participante. No site, ao verificar se cumpre com todos os requisitos, basta clicar no botão Candidatar-se para concorrer.

