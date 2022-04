Toro Investimentos abre mais de 80 vagas de emprego

A corretora de valores Toro Investimentos anunciou a abertura de mais de 80 vagas de emprego para diversas áreas e funções. As chances são para atuação nas modalidades anywhere office ou híbrida, tendo como foco principal os setores de análise de investimentos e tecnologia.

Há oportunidades para Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Analista de Dados e Negócios, Analista de Mídia Online, Analista de Renda Fixa, Assessoria de Investimentos Comercial, Desenvolvedor Full Stack C#/Angular, Desenvolvedor Full Stack C#/NodeJs, Desenvolvedor Full Stack NodeJS, Desenvolvedor Web Full Stack – HTML/CSS e NodeJS, Designer Digital, Estágio em Backoffice, Inside Sales Júnior, Product Designer, Product Manager Sênior, Supervisor de Assessoria de Investimentos e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante notar que as posições híbridas são destinadas a pessoas com disponibilidade e interesse em trabalhar no escritório da empresa em Belo Horizonte.

Com carga horária de 40 horas semanais, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui:

Plano de Saúde sem co-participação e Plano Odontológico;

Convênio Farmácia;

Auxílio Psicológico extensivo aos dependentes (pais, irmãos, o seu cônjuge e filhos);

Day off de aniversário;

Bônus por desempenho;

Acesso ao Gympass;

Dress Code casual;

Vale Alimentação/Refeição no valor de R$ 37,01;

Seguro de Vida;

Parceria para curso de Inglês;

Flexibilidade de Horário;

Cultura de Home Office; e

Vale transporte para quem tiver necessidade.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://toroinvestimentos.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.