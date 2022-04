Toyota Empilhadeiras anuncia NOVOS empregos pelo Brasil

A Toyota Empilhadeiras, referência em movimentação de materiais, está contratando novos funcionários em diversas cidades brasileiras. Confira as posições disponíveis e os requisitos para participar do processo de seleção nas seções abaixo.

Toyota Empilhadeiras divulga novas vagas abertas

Especializada em empilhadeiras e rebocadores, a Toyota Empilhadeiras é líder mundial no seu segmento de atuação. A empresa possui um amplo portfólio de produtos, que atendem os mais diferentes clientes ao redor do mundo. Com novas oportunidades, a empresa está oferecendo vagas para diferentes níveis hierárquicos. Veja as funções abertas:

Mecânico de Empilhadeiras – São Paulo: ensino médio completo, conhecimento em mecânica, máquinas de linha amarela e CNH B ativa;

Meio Oficial Mecânico – Itajaí: curso de mecânica concluído e experiência na função;

Analista de Planejamento de Produção Júnior – Artur Nogueira: experiência com planejamento, superior concluído, Excel e inglês avançados;

Técnico em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho – São Bernardo do Campo: inglês avançado, implantação ISO, conhecimento em NRs, experiência na função e ensino técnico concluído;

Consultor de Serviços Pleno – Campinas: conhecimento em elétrica, mecânica de autos, hidráulica e pacote office;

Consultor de Serviços Júnior – São José dos Pinhais: necessário superior completo, conhecimento em mecânica, elétrica, hidráulica, pacote office e experiência na função será considerado um diferencial.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições disponíveis na empresa Toyota Empilhadeiras, é essencial que o profissional cumpra todos os requisitos da função que deseja exercer. O processo cadastral está sendo feito de forma virtual, através do site de inscrições.

