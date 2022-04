Trabalhadores de central telefônica do INSS fazem protesto na Avenida ACM

Trabalhadores que atuam na central telefônica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Salvador fizeram um protesto na Avenida ACM, no sentido Shopping da Bahia, na capital baiana, no final da manhã desta sexta-feira (8).

No começo do protesto, o grupo ocupou todas as faixas da via causando engarrafamento. Por volta das 11h50, de acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os manifestantes ocupavam apenas uma faixa, mas o trânsito segue congestionado. A Polícia Militar está no local.