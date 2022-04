Trabalhadores têm bilhões esquecidos no FGTS e PIS/Pasep; veja como sacar

A Caixa Econômica Federal continua convocando os trabalhadores a sacarem seus valores esquecidos no PIS/Pasep e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Para saber se você tem direito, continue nos acompanhando!

Valores no FGTS

Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao FGTS. Contudo, os recursos nele depositado só podem ser sacados em situações específicas previstas em lei, uma delas é quanto o titular atinge três anos sem emprego formal.

Para receber os valores caso se encaixe nessa situação, o trabalhador terá que se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, portanto os seguintes documentos:

Carteira de trabalho (CTPS);

Documento de identificação com foto;

Número de inscrição PIS/Pasep/NIS.

Ao realizar a solicitação, o cidadão deve acessar o aplicativo FGTS, disponível para Android e IOS, para acompanhar a liberação dos recursos. Quando o valor entrar na conta, basta informar os dados de uma outra conta para sacar os valores.

Valores no PIS/Pasep

Mais de 10 milhões de trabalhadores têm direito a um montante igual a R$ 23 bilhões. Esses valores correspondem às cotas do Fundo PIS/Pasep, destinada aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada entre 1971 e 1988.

No entanto, pelo fato de o benefício ser antigo, a grande maioria dos beneficiados já estão aposentados ou já faleceram. Nos casos de morte do titular, os seus herdeiros e dependentes poderão resgatar os valores.

Assim, o trabalhador ou herdeiro poderá entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para solicitar o dinheiro esquecido. Vale ressaltar que é possível consultar quanto possui pelo aplicativo do FGTS.

O saque do benefício é muito simples. No caso do trabalhador basta ir até uma agência da Caixa com um documento de identificação com foto, já os herdeiros, além de seus documentos pessoais devem apresentar o certificado de óbito do trabalhador e um comprovante do vínculo.

Saque emergencial de R$1 mil do FGTS começa em 19 dias

A liberação dos saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está confirmada. A medida provisória que libera os valores do benefício foi publicada no Diário Oficial da União. Agora, todos os trâmites necessários para que o recurso seja efetivamente pago aos trabalhadores já foram concluídos. Está confirmado que o saque do FGTS será iniciado no dia 20 de abril, ou seja, já no atual mês e daqui a 19 dias, a contar de hoje (01/04).

É importante destacar que qualquer trabalhador que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar o benefício neste ano de 2022. Cada beneficiário cadastrado no FGTS poderá sacar o valor de até R$1 mil, mesmo que possua mais de uma conta vinculada no fundo. Quem tiver menos de R$ 1 mil nas contas, poderá sacar o valor integral disponível no fundo.

É importante ressaltar ainda que o saque do FGTS não precisa ser solicitado. O dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem.

Não tenho conta no Caixa Tem para receber o FGTS. E agora?

Quem não tem conta no Caixa Tem pode ficar despreocupado. Acontece que a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente para recebimento do FGTS.

O aplicativo pode ser baixado pelo celular:

Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple)