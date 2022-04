Trabalhei em 2020, mas não recebi o PIS/Pasep em 2022; o que devo fazer?

O abono salarial PIS/Pasep ano-base 2020 foi pago este ano a mais de 24 milhões de trabalhadores que atuam em empresas privadas e públicas. O calendário de depósitos foi encerrado no dia 31 de março. No entanto, o trabalhador que não recebeu o benefício, mesmo acreditando que teria direito, pode entrar com um recurso administrativo e pedir a reanálise da situação cadastral.

O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) já abriu o prazo para as solicitações. Mas antes de qualquer coisa, o trabalhador deve se certificar de que corresponde aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Governo Federal. Confira:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2020);

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração (2020); e

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Contudo, ao considerar o que pode ter impedido o trabalhador de receber o abono este ano, a maioria dos casos estão relacionados a falta de informações ou repasses das mesmas de forma incorreta pelo empregador a RAIS. No último mês, a Dataprev incluiu 1,6 milhão de trabalhadores na lista de beneficiários após corrigir inconsistências em seus cadastros.

Como recorrer?

Para interpor recurso, o trabalhador deverá entrar em contato por meio do endereço eletrônico trabalho.uf@economia.gov.br (colocando nos dígitos UF as letras da sigla do estado de domicílio, por ex.: trabalho.sp@economia.gov.br).

Outra opção é a central Alô Trabalhador, que atende pelo telefone 158. Caso o trabalhador prefira, é possível ir presencialmente em uma das unidades de atendimento do MTP ou consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

Segundo o ministério, os trabalhadores devem, antes de entrarem com pedido de recurso, verificarem todos os canais de acesso para confirmar o recebimento (ou não) do valor do benefício.

“Há situações nas quais o abono é depositado, mas os beneficiários não identificam o recebimento em suas contas. Há dois agentes financeiros credenciados para efetuar o pagamento do Abono: a Caixa e o Banco do Brasil”, informou.

Qual benefício pode ser questionado?

De acordo com informações do Governo Federal, foram autorizados os pedidos de recursos administrativos referentes exclusivamente ao abono salarial ano-base 2020.

“Os agentes autorizados pelas Superintendências Regionais vão realizar os processos de cadastramento de recursos visando a análise individual das situações. Neste momento, as equipes estão autorizadas a realizar o cadastro dos processos especificamente do ano base 2020. Essa permissão de análise individual não abrange o ano base 2019”, destacou o ministério.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para receber o abono salarial PIS/PASEP, o trabalhador precisa:

Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Quem não tem direito ao PIS/PASEP?

Não possuem o direito ao recebimento do PIS/PASEP:

empregado (a) doméstico (a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Qual o valor?

No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.

Como saber se tenho direito ao abono salarial?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

O trabalhador poderá consultar o número do seu PIS para verificar quanto tem disponível para saques. Para isso, deverá acessar o portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco.