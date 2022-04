Trabalhou em 2019? Abono salarial PIS/PASEP foi esquecido por 320 mil trabalhadores

Trabalhou em 2019? Pode ter valores aguardando por vocês no abono salarial PIS/PASEP. Acontece que o Governo Federal abriu o prazo para saques do benefício de 2019. Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, cerca de 320 mil pessoas ainda não sacaram o abono.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que o trabalhador se enquadre nos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2019;

Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2019;

Ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Vídeo Notícias Concursos:

Quando o abono de 2019 poderá ser solicitado?

Como mencionado, o pagamento retroativo do benefício poderá ser solicitado. O prazo foi aberto na última sexta-feira, 1º de abril.

Onde solicitar o abono de 2019?

O trabalhador pode solicitar o PIS/Pasep atrasado em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.

Como realizar a consulta?

A consulta pode ser realizada por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS). É possível saber qual valor que será pago, qual será a data permitida para o saque e qual será o banco que intermediará o recebimento do benefício.

Contudo, é importante ressaltar que essas informações também podem ser acessadas através da conta Gov.br.

Pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2021

Com o atraso nos pagamentos no último ano, o abono salarial referente a 2021 só será repassado a partir de 2023. Todavia, ainda não há informações concretas quanto a liberação do benefício no próximo ano.

Veja como fazer a consulta do PIS pelo CPF

Baixe o aplicativo; Abra o app e informe o seu CPF na área do login; Digite a sua senha do Gov.br; Após entrar, é só ir no canto superior da tela, onde estão os detalhes do PIS; No mesmo aplicativo está a opção de tirar dúvidas.

Vale ressaltar que será necessária uma conta no Gov.br, caso não tenha, basta se cadastrar informando o nome completo, a data de nascimento, e-mail e o número do CPF. A consulta do PIS pelo CPF também pode ser feita por meio da Central de Atendimento, pelo número 158.