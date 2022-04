Em busca de novos talentos para compor seu time e atender à demanda de crescimento, a Track.co oferece mais de 60 vagas de emprego para diversas áreas – comercial, customer success, financeiro, marketing, operações, produto, tecnologia. As contratações fazem parte do plano de expansão da empresa, que deve fechar o trimestre com mais de 100 novos colaboradores – nesse sentido, a expectativa é de que outras 30 oportunidades sejam abertas até o fim do primeiro trimestre.

Há chances para consultor(a) de vendas (BDR), coordenador de atendimento, analista financeiro, analista product marketing, estágio comunicação, videomaker, analista de dados, analista de integrações, analista de dados, cientista de dados, product manager, ux designer sênior, desenvolvedor(a) backend sênior, desenvolvedor(a) frontend pleno e frontend developer sênior.

Com requisitos que variam de acordo com a posição desejada, a empresa reforça que busca profissionais que tenham boa capacidade de compreensão, sejam pragmáticos, resolvedores de problemas e autodidatas e que estejam sempre em busca de aprender coisas novas.

A empresa oferece um ambiente online criativo, colaborativo, descontraído, inovador, com entretenimento e estimulante, além de desafios que estejam em conformidade com os objetivos de carreira e proporcionem o desenvolvimento como profissional. Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a vale alimentação, vale transporte, vale cultura, licença paternidade estendida, seguro de vida, Day off de aniversário, Short Friday, carga horária flexível, acesso a todos os cursos e certificações da Universidade Track e ao Track Study (programa de reembolso para cursos e treinamentos) e muito mais.

É importante notar que algumas das vagas são para atuação 100% remota, o que permite a candidatura de pessoas de todo o país; outras, no entanto, são para atuação híbrida ou presencial em Belo Horizonte, capital mineira.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições disponíveis deverão se inscrever no link https://jobs.track.co/.