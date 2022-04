A Tradimaq, empresa que investe na terceirização de mobilização de cargas, abriu novas vagas de emprego. A empresa está em busca de profissionais para serem lotados em Minas Gerais. Para saber quais são as vagas ofertadas e os requisitos exigidos, confira todas as informações a seguir.

Tradimaq abre vagas de emprego em Minas Gerais

Muitas empresas contam com profissionais próprios para movimentação de cargas usando empilhadeiras para organizá-las em almoxarifado ou armazéns próprios. Contudo, além dos riscos, acaba sendo uma opção pouco prática e até mesmo mais lenta.

Felizmente, a Tradimaq atua na área, terceirizando essa movimentação de cargas, algo que faz desde os anos 80 e pelo qual se tornou uma empresa de grande sucesso e procura.

Sobre as vagas de emprego oferecidas pela Tradimaq, elas são voltadas para profissionais que possuam ensino fundamental, ensino médio completo, formação técnica ou curso superior na área de Logística ou afins. Além disso, para a vaga de secretária(o), um dos requisitos é a fluência no idioma inglês.

Seguem as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Auxiliar Fiscal (MG);

Ajudante de Mecânico (MG);

Supervisor de Operações (MG);

Eletricista (MG);

Mecânico de Máquinas Pesadas (MG);

Secretária(o) de Diretoria (MG).

O que fazer para me candidatar?

Se as vagas despertaram o seu interesse e deseja fazer parte do quadro da Tradimaq, verifique os requisitos exigidos para cada uma das vagas e faça seu cadastro no link de participação.

Acompanhe demais informações sobre vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos e encontre uma oportunidade de sucesso.