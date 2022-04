Tráfego de veículos será modificado na Avenida Tancredo Neves a partir da segunda (4)

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A partir da segunda-feira (4), o tráfego de veículos será modificado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, para a finalização de obras. As mudanças estão previstas para permanecerem até o dia 10 de abril e afetará o itinerário dos ônibus que passam pela região.

Nesta segunda (4) até a sexta-feira (8), o trecho próximo ao Edifício Mundo Plaza será interditado das 22h às 5h. Consequentemente, as linhas de ônibus vindas da Avenida ACM com destino à Avenida Tancredo Neves, Avenida Magalhães Neto ou orla deverão utilizar a Ligação Iguatemi Paralela (LIP) e a Rua Marcos Freire, em frente à loja Tend Tudo. Para quem deseja ir até a rodoviária, não sofrerá com as mudanças.

Já no sábado (9) e no domingo (10), o trecho permanecerá interditado durante todo o dia. Durante a finalização das obras, os pontos de parada de embarque e desembarque localizados no trecho interditado serão realocados para o Shopping da Bahia.

Segundo a Secretaria de Comunicação (SECOM), a previsão é de que no próximo dia 11, a partir das 5h, o serviço seja concluído e o trânsito liberado. Vale lembrar que agentes de trânsito e transporte estarão na região a fim de orientar os usuários sobre as mudanças.