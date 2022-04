Transalvador reforça monitoramento no entorno do Mercado Peixe

Foto: Bruno Concha/Secom

Com a aproximação dos festejos da Semana Santana, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai reforçar o monitoramento e ordenamento do trânsito no entornos do Mercado do Peixe, em Água de Meninos, e da Feira de São Joaquim, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. A ação estará acontecendo de segunda-feira (11) a domingo (17).