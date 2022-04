Trânsito na Av Caminho de Areia é alterado por causa de cratera; não há previsão de reparo

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O trânsito na Avenida Caminho de Areia foi alterado por causa do surgimento de uma cratera na noite de terça-feira (19). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), duas das quatro pistas da avenida foram interditadas e o sentido da via foi modificado para mão dupla.