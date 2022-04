Transpedrosa anuncia vagas de emprego; veja os cargos

A Transpedrosa, uma empresa especializada em transporte ferroviário de carga, está anunciando NOVOS empregos para profissionais que atendam a todos os requisitos de trabalho. As oportunidades estão espalhadas por todo o país. Segue os cargos e mais informações sobre como se inscrever.

Transpedrosa está contratando profissionais em todo o país

A Transpedrosa, companhia com herança mineira, opera no mercado de transporte rodoviário de carga há mais de cinquenta anos e é considerada uma das melhores empresas de transporte do Brasil.

Confira as vagas de emprego disponíveis e os requisitos para cada cargo:

Estagiário em Publicidade e Propaganda – Minas Gerais : superior concluído, disponibilidade para estagiar durante dois anos, pacote Office intermediário e conhecimentos em programas gráficos;

: superior concluído, disponibilidade para estagiar durante dois anos, pacote Office intermediário e conhecimentos em programas gráficos; Gerente de Operações – Betim : superior concluído, experiência em gerenciamento de equipes e disponibilidade de horários;

: superior concluído, experiência em gerenciamento de equipes e disponibilidade de horários; Auxiliares de Segurança do Trabalho – Candeias : curso técnico completo, habilidade com planilhas, pacote office, transporte próprio e disponibilidade para atuar em turnos;

: curso técnico completo, habilidade com planilhas, pacote office, transporte próprio e disponibilidade para atuar em turnos; Auxiliares de TI – Minas Gerais : curso técnico completo, trabalhar em horário comercial e experiência na área;

: curso técnico completo, trabalhar em horário comercial e experiência na área; Assistente de agregados PCD – Bahia : português fluente, pacote Office intermediário, disponibilidade para viagens e CNH ativa categoria A e B;

: português fluente, pacote Office intermediário, disponibilidade para viagens e CNH ativa categoria A e B; Auxiliares de Segurança do Trabalho PCD – Cadeias: técnico completo, habilidades com planilhas e transporte próprio será um diferencial.

Como realizar sua candidatura

Para fazer parte da equipe de trabalhadores da Transpedrosa, os profissionais devem atender a todos os requisitos do trabalho. Para completar sua inscrição, basta acessar a página de participação.

