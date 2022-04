Trapezista despenca durante exibição em estreia de circo em Fortaleza

O g1 entrou em contato com a administração do Circo Porto Rico que confirmou o acidente e afirmou que “foi um susto e o trapezista passa bem”.

Segundo a empresária Maria Rodrigues, que assistia à apresentação, o acidente aconteceu logo no início do espetáculo. A empresária relatou também que, depois da queda, o público ficou nervoso e algumas pessoas deixaram o local.

Ainda segundo Maria, o apresentador do circo informou que o trapezista foi socorrido por agentes do Samu e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ela ressaltou também que, no fim do show, o apresentador disse que o trapezista havia sofrido uma fratura no fêmur e na coluna.