Travessia Salvador- Mar Grande continua suspensa por conta das fortes chuvas

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições para o tráfego continuam desfavoráveis.

Com relação a travessia Salvador-Morro de São Paulo o trajeto segue com conexão na Ilha Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico com destino ao Terminal de Itaparica, e os passageiros optam por continuar o trajeto de ônibus até o Terminal de Valença, onde terminam o percurso usando barcos menores.