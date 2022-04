Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até às 10h deste sábado (16)

Foto: Divulgação/Astramab

A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa até às 10h deste sábado (16) devido às más condições de navegação causadas pela maré baixa da Baía de Todos-os-Santos. A informação é da Associação dos Trabalhadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O último horário marcado para sair de Salvador, às 19h30, foi cancelado pelo mesmo motivo. Com isso, a última lancha saindo da capital baiana com destino à Ilha de Itaparica será às 19h. Já no sentido contrário, de Mar Grande para Salvador, o último horário segue mantido, às 18h.

A maré baixa impede que as embarcações atraquem no Terminal de Vera Cruz, localizado em Mar Grande, por conta da pouca profundidade no canal de navegação. Quando retornar as operações, às 10h, a travessia contará com sete embarcações em tráfego, saindo de meia em meia hora dos terminais.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google notícias