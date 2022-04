‘TRE em Todo Lugar’: novo roteiro com cinco localidades começa na segunda-feira (11)

O 6º ciclo do projeto “TRE em Todo Lugar” terá início nesta segunda-feira (11) e passará por cinco cidades. Os caminhões de atendimento itinerante contemplarão os municípios de Barra do Choça, Itabuna, São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa e Lauro de Freitas.

Em Barra do Choça, o atendimento será no Ginásio de Esporte Cláudio Rocha, Praça Maria do Carmo, s/n, Alto da Barra, e ocorrerá na segunda-feira e terça-feira (11 e 12/4), das 8h às 19h. Também nos dias 11 e 12 de abril, o caminhão atenderá nas cidades de São Félix do Coribe, na Escola Municipal Agnelo da Silva Braga, Rua Lessa, s/n, São Félix do Coribe, das 8h às 19h.