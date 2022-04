Três suspeitos são presos com mais de 10 máquinas de jogos de azar

Três pessoas foram presas por envolvimento com jogos de azar, nessa quarta-feira (6), no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados devido a lei do Abuso de Autoridade. Segundo informações divulgadas pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 12h25, no…

Três pessoas foram presas por envolvimento com jogos de azar, nessa quarta-feira (6), no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados devido a lei do Abuso de Autoridade.

Segundo informações divulgadas pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 12h25, no Centro da cidade.

A PM informou que foi acionada através do Serviço de Inteligência que estava investigando uma situação de jogos de azar. No endereço indicado, os policiais encontraram 12 máquinas caça-níqueis.

Os três suspeitos, dois homens – de 51 e 76 anos – e uma mulher, de 27 anos, receberam voz de prisão e foram levados à Delegacia Regional de Polícia (DRP), em Palmeira dos Índios, onde foram autuados.