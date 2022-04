TSE prorroga resolução e biometria não será obrigatória nas eleições deste ano

Foto: Divulgação / TSE

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prorrogou a resolução que suspende temporariamente o cancelamento do título de eleitor de quem não fez a revisão biométrica. A decisão tomada na terça-feira (19) leva em conta a circunstância da pandemia de Covid-19.

A extensão da medida foi aprovada por unanimidade. A prorrogação aconteceu na resolução editada pelo TSE em março de 2020.

Naquele ano, a Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) estabeleceu a suspensão, por tempo indeterminado, dos prazos relativos ao batimento para identificação de duplicidade de inscrições de eleitores em razão da alteração do atendimento nos cartórios eleitorais.

