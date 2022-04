TSEA Energia divulga NOVOS empregos; veja as novidades

A TSEA Energia, uma das gigantes no segmento energético do Brasil, está com processo seletivo em aberto para novos colaboradores. As vagas, contudo, serão para a região de Contagem. Na sequência, veja quais cargos estão disponíveis na TSEA.

TSEA Energia anunciou novas oportunidades de trabalho em Contagem

A TSEA Energia é uma empresa líder em produção de transformadores e fornecimento de serviços de energia. Ela tem grande representatividade na América Latina, atendendo a diversos países sul-americanos.

Com as oportunidades, a empresa também está oferecendo diversos benefícios junto ao cargo. Pode-se destacar a previdência privada, seguro de vida, refeitório para almoçar e participação nos lucros e resultados. Enquanto nos requisitos, alguns cargos exigem formação profissional e experiência na área de atuação.

Veja a lista de vagas liberadas pela TSEA Energia:

Analista em Sistemas (Contagem);

Engenheiro nível Sênior na área de Projetos (Contagem);

Analista na área de Riscos Corporativos (Contagem);

Estágio em Química – Técnico (Contagem);

Técnico Júnior em Projetos (Contagem);

Estagiário Técnico na área de Controle de Produção e Planejamento (Minas Gerais);

Técnico nível Júnior para elaboração de Projetos (Contagem);

Eletricista para Manutenção (Contagem);

Técnico em Planejamento de Materiais (Contagem);

Produção (Operador/Auxiliar) – Cargo Exclusivo para PCD (Minas Gerais).

Como se candidatar

Para concorrer a uma vaga de trabalho na TSEA Energia, o profissional deve se candidatar na página de participação. No site, também constam informações quanto às exigências do cargo, faixa salarial a receber e benefícios oferecidos.

