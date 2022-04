Tudo igual! Bahia empata com Azuriz-PR em 0 a 0 na Fonte Nova

O Bahia bem que tentou, mas não conseguiu furar a barreira bem montada do Azuriz-PR no jogo que valeu pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida de ida aconteceu na noite desta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A expectativa era grande para a estreia do Tricolor de Aço na competição nacional. A boa fase do time também ajudava para isso, afinal o time comandado por Guto Ferreira não perde uma partida e nem leva gols há cinco jogos – sendo dois pela Série B, onde o Esquadrão é o atual líder, com 6 pontos e 100% de aproveitamento.

Mas estratégia bem montada do time rival anulou as tentativas do Esquadrão – que foram muitas. Com o empate, as equipes jogam por uma vitória para garantir a classificação no jogo de volta. As duas equipes voltam a se encontrar no dia 10 de maio, às 20h30. o local ainda não foi definido. Ambos os times jogam por um resultado simples. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.