Tudo sobre o vestibular da UFSC: confira!

Tudo sobre o vestibular da UFSC: todas as informações

“UFSC” é uma sigla para a Universidade Federal de Santa Catarina, que está localizada no estado de Santa Catarina. A universidade possui 5 campi que se localizam nas cidades de Florianópolis, Araranguá, Joinville, Curitibanos e Blumenau.

Em seu vestibular, a UFSC busca selecionar candidatos que possuam capacidades como a de se expressar com clareza, de analisar fatos e dados, de organizar as ideias, capacidade de estabelecer relações interdisciplinares e de dominar conteúdos do currículo do ensino médio.

A UFSC oferece mais de 101 cursos distribuídos em cerca de 4000 vagas. Se você deseja ingressar nessa instituição, você pode fazer isso por meio do vestibular da instituição.

Vamos descobrir, a seguir, mais informações sobre o vestibular da UFSC.

Vestibular da UFSC: estrutura

O vestibular da UFSC é formado por três provas, as quais são aplicadas em três diferentes datas. A primeira é delas é formada por 12 questões de português e literatura e uma segunda língua, sendo essa última formada por 8 questões. Ainda, a mesma prova possui 10 questões de matemática e mais 10 questões de biologia.

A segunda prova, por sua vez, é formada por 7 questões da disciplina de história, 7 de geografia, 2 perguntas de filosofia, 2 questões interdisciplinares, 2 de sociologia, 10 de química e 10 de física.

Por fim, a terceira prova é formada por quatro questões discursivas e a redação.

Vestibular da UFSC: informações

No vestibular da UFSC o candidato pode realizar as provas em mais de 20 cidades do estado de Santa Catarina.

Ainda, devemos ter em mente que a UFSC destina 30% das vagas aos candidatos que entram na instituição pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para concorrer, você deve realizar a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Os cursos mais disputados no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina são: Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Direito, Engenharia Civil, Psicologia e Engenharia Mecânica.

Lembre-se de que todas as informações sobre o vestibular podem ser consultadas no site da Comissão Permanente do Vestibular da UFSC.