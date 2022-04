Túnel do tempo: Angélica ‘quebra’ web ao dançar ‘Vou de Táxi’ com angelicats

Angélica “quebrou” a web nesta segunda-feira (11) ao fazer uma publicação para lá de nostálgica. A apresentadora compartilhou um vídeo em que dança “Vou de Táxi”, seu maior sucesso, com as angelicats.

No vídeo aparecem Juliana Silveira, Mariana Nogueira e Marcella Bordallo se jogando na dança com a esposa de Luciano Huck. “Batemos 15 M! E vamos comemorar juntos! Eu, você e as angelicats (risos). Comemoração em forma de Challenge! Quem fizer, me marca, vou repostar tudo! #ChallengeVouDeTaxi #VouDeTaxi”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios para as artistas. “Para tudooooo, voltamos no tempo, nostalgia maravilhosa, vcs arrasaram”, escreveu uma conta. “Estava aguardando por esse momento, vocês juntas de novo!!! Que tudoooooo”, publicou outro fã.

Veja o vídeo:

